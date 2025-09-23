Gasperini: “Il nostro tra i calendari più difficili. Dybala e Bailey? Non prima della sosta”

23/09/2025 | 19:56:47

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, si è espresso in conferenza stampa sulle possibilità di vincere l’Europa League:

“Non lo so, vale anche per il campionato. La Roma è una squadra che sta cercando di costruirsi. Sta facendo il suo percorso: non credo che oggi sia possibile dire se sia favorita o cosa possa fare in campionato. Dobbiamo pensare a crescere, a giocare meglio, ad amalgamarci sempre di più e a inserire altri giocatori nella rosa. Questa è una competizione molto diversa rispetto a quella di due anni fa o degli anni precedenti. C’è una classifica e un calendario non sempre uguale per tutti. Il nostro è tra i calendari più difficili, perché incontriamo due buone squadre in casa, come Stuttgart e Lille, e fuori casa ci attendono squadre di ottimo livello in ambienti non facili. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque, pensando partita per partita; i programmi futuri vanno tracciati più avanti, perché in questo momento hanno poco valore. Dybala e Bailey? Li ritroveremo dopo la sosta, non credo prima.”

Foto: Instagram Roma