Gasperini: “Il Napoli risalirà in classifica, deve avere un po’ di pazienza”

24/10/2026 | 20:44:08

Le parole di Gasperini in conferenza stampa: “Senza rischi non raggiungi traguardi. Non so se il nostro modo di giocare sia così rischioso, visti anche i numeri della nostra difesa. Sicuramente giochiamo le partite pensando di vincerle. Affrontare una squadra molto forte come il Napoli è un metro di paragone per capire quanto siamo forti. Se giochi così contro il Napoli, vuol dire che te la puoi giocare contro tante squadre. Penso che il Napoli sia una squadra importante. Sono passate soltanto otto giornate. Hanno cambiato allenatore e stanno crescendo molto come squadra. Oggi c’è stato un momento della partita in cui erano davvero una buona squadra, molto forte. Il Napoli deve avere un po’ di pazienza, ma questa squadra è destinata a risalire la classifica”.

foto x roma