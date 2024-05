Gasperini: “ Il mio futuro? Ogni tanto sono un po’ pesante. Ma non lo so, ora la festa poi ci penserò”

Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo futuro: “Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato una possibilità e fiducia. Sono felice per questi ragazzi. Ogni tanto sono un po’ pesante, abbiamo sempre l’ambizione di fare qualcosa in più, non ci poniamo mai limiti e non è un problema di rapporti. Adesso facciamo la festa!

Se uno dovesse scegliere il momento di uscire è questo ma penso di no. Ci penserò!”

Foto: Twitter Atalanta