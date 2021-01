Gasperini: “Il Genoa? Sarà sempre una parte di me. Non guardo la classifica, dobbiamo vincere a prescindere dagli altri”

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, Giampiero Gasperini ha presentato la partita dal punto di vista dell’Atalanta.

Sul Genoa: “Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato”.

Sempre sulla squadra ligure, viene chiesto al tecnico degli orobici se mai possa chiudere la carriera da allenatore al Genoa: “Bisogna vivere di presente, sono molto felice di ciò che ho vissuto a Genova. Ho casa lì vicino, seguo molto le vicissitudini della squadra. Il Genoa sarà sempre una parte di me, quest’anno potrà costruire una squadra che può fare bene, senza troppe apprensioni. Spero che possa tornare il pubblico, valorizza molto la prestazione della squadra”.

Sul fatto che lui e Ballardini siano i tecnici più amati in casa Genoa: “Io sono amato molto di più. Ballardini ha fatto dei piccoli miracoli, quest’anno ha anche più tempo. Ha una rosa valida, credo che il Genoa potrà fare meglio. Speriamo non da domani”.

Se possa essere la giornata giusta visti i numerosi scontri diretti: “Non guardo la classifica, penso al Genoa. Se noi vinciamo la classifica diventa buona, indipendentemente da quello che fanno gli altri. Giochiamo in continuazione, giocheremo quattro partite in dieci giorni. Abbiamo giocato giovedì col Cagliari poi sabato col Milan, non ci fa piacere, ma siamo arrivati al tour de force preparati”.

Foto: Twitter Atalanta