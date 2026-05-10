Gasperini: “Il futuro di Dybala? Chi lo sa, oggi ci ha dato qualità. Rensch cambio decisivo”

10/05/2026 | 20:43:53

Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di Parma: “Devo dire che penso che la gente si sia divertita perché la partita è stata davvero di livello. Abbiamo fatto sicuramente un primo tempo molto buono, abbiamo preso qualche contropiede di troppo, però bene, bene sotto tutti gli aspetti. E comunque abbiamo incontrato un Parma che ha pareggiato subito all’inizio del secondo tempo e ha battagliato alla grande, giustamente. La partita è stata difficile, nel finale l’abbiamo ribaltata, ma devo dire che abbiamo avuto tante occasioni. Il futuro Dybala? Chi lo sa. C’è ancora una settimana di tempo e arriverà il derby. Però Paulo è stato bravissimo anche oggi, rientrava dopo tanto tempo, ci ha dato sicuramente qualità. È un peccato non averlo avuto per così tanto tempo questa stagione. Cambio decisivo? Io direi Rensch, ha fatto gol e rigore, insomma, in termini di risultato è chiaro che ha cambiato la partita. Però anche noi abbiamo fatto sicuramente un ottimo primo tempo. Quel gol lì su un errore che abbiamo fatto, abbastanza netto, all’inizio del secondo tempo, non è stato facile recuperare tutte le energie per riportarsi in vantaggio contro una squadra che stava così bene come il Parma, che partiva anche in contropiede, con fisicità, perché poi hanno messo dentro anche Pellegrino, hanno messo i loro giocatori. Però abbiamo avuto davvero un grande spirito, questa squadra è stata straordinaria dall’inizio alla fine. Abbiamo avuto occasioni importanti, con Malen, il portiere ha fatto anche alcune parate strepitose. Ha parato incredibilmente sia sull’1-1, che anche dopo, sembrava una partita un po’ stregata per il numero di occasioni. Poi, quello che non siamo riusciti a fare in tanti calci d’angolo, che ne abbiamo avuti veramente tanti, e palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio, nei miei cilindri di testa. Poi, dopo, è successo il tonfo negli ultimi minuti”.

foto x roma