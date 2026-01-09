Gasperini: “Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale. La società è presente e vuole prendere in mano la situazione”

09/01/2026 | 14:20:43

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale. Un segnale che la proprietà è presente e vuole prendere in mano la situazione. Il fatto che rimanga anche per più settimane vuol dire che vuole certamente cercare di prendersi cura di questa squadra, non solo come ha fatto in passato, ma lo può fare direttamente con la propria presenza. Wesley? Oggi ancora no: lo valutiamo domani, ha un sintomo influenzale che è abbastanza forte e speriamo che si possa recuperare. Adesso perdiamo Cristante, recuperiamo Mancini ed Hermoso, però perdiamo anche Dovbyk. Insomma, la situazione è sicuramente di emergenza, come lo è ormai da qualche partita”.

Foto: sito Roma