Gasperini: “Il Celtic è un’ottima squadra, mi auguro che quella di domani sia una bella partita, tra due squadre che vogliono ottenere punti pesanti”

10/12/2025 | 18:57:49

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic. Queste le sue parole:

“Ferguson? Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un ragazzo giovane. Può fornire prestazioni migliori, non tanto sul piano tecnico. L’esempio è Hermoso: le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra. Non solo le qualità tecniche, ma anche all’interno dello spogliatoio. Mi auguro che sia così anche per Ferguson: è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Quello che non siamo riusciti a tirargli fuori fino adesso magari può arrivare più avanti. Cosa mi aspetto dal Celtic? Il Celtic è un’ottima squadra, ho visto l’ultima partita che ha giocato, ha fatto un’ottima gara nonostante il risultato negativo. Non è mai facile giocare in questo stadio meraviglioso che trasuda tradizione e storia. Mi auguro che sia una bella partita, tra due squadre che vogliono ottenere punti pesanti”.

Foto: X Roma