Gasperini: “I punti necessari per andare avanti sono alla nostra portata. Dovbyk sta bene”

05/11/2025 | 19:28:12

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Rangers: “Abbiamo una partita domani con i Rangers, una partita importante per l’Europa League, dove purtroppo le partite perse in casa ci mettono in condizione di recuperare punti. Dopodomenica abbiamo una partita con l’Udinese. Mancando tre giocatori nello stesso reparto, vai per forza in emergenza. L’obiettivo in questo momento deve essere solo ed esclusivamente quello di fare una partita in un ambiente difficile e molto caldo, con una squadra che, sotto l’aspetto atletico, corre tanto. Dopo la partita di domenica con l’Udinese, chiuderemo questa serie e arriveremo all’ultima sosta. Per tutto il resto ci sarà tempo. In Europa League siamo partiti bene all’inizio, vincendo una buona partita, e poi abbiamo compromesso con quelle due partite in casa facendo anche degli errori, compreso anche rigori sbagliati che hanno pesato. Il portiere dei Rangers ne ha parati sei degli ultimi sette? Se ci danno un rigore, lo cambiamo con tre punizioni, forse sarebbe meglio. I punti necessari per andare avanti sono alla nostra portata. Dovbyk sta bene, per fortuna non è tra quelli infortunati, quindi è a disposizione. Non c’è mai un momento decisivo in assoluto, ogni momento ha la sua importanza, quindi anche questo è importante, domani per l’Europa League”.

Foto: X Roma