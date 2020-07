Gasperini: “I numeri dicono che è una grande Atalanta”

Gian Piero Gasperini dopo la vittoria in rimonta contro il Parma, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta: “Questa è stata una vittoria voluta nel secondo tempo, abbiamo ribaltato una partita difficile. Forse è stata la peggiore partita che abbiamo fatto nel primo tempo, sembrava ci fosse molta fatica e non il solito spirito. Invece abbiamo reagito molto bene e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Malinovskyi e Gomez? Noi abbiamo queste risorse, la fiducia cresce quando si gioca così. Potevamo fare gol in più occasioni e poi quando la squadra si stende riesce a creare. Inter? E’ una partita decisiva, siamo tutti lì vicinissimi. Giocheremo in contemporanea e si può passare dal secondo al quarto posto in un niente. Lo dicono i numeri che è una grande Atalanta.”

Foto: screenshot youtube Atalanta