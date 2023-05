Gasperini: “I due gol a freddo hanno influito. Futuro? Speriamo che combacino le mie visioni con quelle societarie”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’inizio con i due gol a freddo ha influito indubbiamente. L’Inter è partita con una carica incredibile, che subito non siamo riusciti a contrastare. Poi la squadra è venuta fuori bene, riaprendo la gara e standoci a lungo. E’ chiaro che partire 2-0 sotto non è mai facile”.

Sul futuro: “Vedremo a fine campionato. Ho un grande rapporto con la società, loro sanno le mie considerazioni. Quest’anno la gente è sempre stata vicina e, forse anche per questo, la squadra è andata oltre i proprio limiti e ha raggiunto una qualificazione europea molto bella per noi. Speriamo domenica di renderla ancora più bella”.

Le valutazioni che farà da cosa sono dettate? “Tutto quanto. Io rispetto le visioni di tutti e ho le mie: speriamo che combacino”.

Una valutazione sulla crescita di Hojlund? “E’ un classe 2003 e va preso con i suoi pregi e i suoi difetti. Per la sua età è tra i più bravi, poi sarà importante come saprà lavorare sulle sue qualità e sui suoi difetti. Ha bisogno di giocare, di allenarsi ed è un bel prospetto. Uno che per l’Atalanta è giusto, con la speranza che possa crescere al maglio. Ad una big arriverà sicuramente”.

Foto: twitter Atalanta