Gasperini: “I complimenti di Tuchel sono tra i più prestigiosi che ho ricevuto. Toloi è tornato a disposizione”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “Empoli è già storicamente un campo difficile. C’è bisogno di arrivare con la condizione migliore. Andreazzoli è un allenatore molto propositivo e organizza bene le sue squadre, vale per lui ma anche per la società. Sia per gli allenatori che per la qualità dei giocatori, è un bellissimo esempio. Toloi sta bene, si è allenato regolarmente, è tornato a disposizione”. Sui complimenti di Tuchel ricevuti in settimana: “Li vedo come un premio, forse sono tra i più prestigiosi che ho ricevuto. Tuchel ha vinto la Champions eliminando squadre super favorite, non c’è una conoscenza importante tra di noi, per questo li ho apprezzati molto. Credo che le difficoltà sono un po’ per tutte le squadre, le gare sono tutte più equilibrate. Abbiamo giocato partite di livello molto alto nelle ultime quattro, abbiamo segnato due gol all’Inter, due al Milan, è una squadra che produce azioni da gol. Se non c’è il risultato dietro la prestazione viene giudicata in maniera severa”.

FOTO: Twitter Atalanta