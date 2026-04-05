Gasperini: “Ho visto tanta Roma. Champions? E’ difficile per noi, ma anche per le altre”

05/04/2026 | 23:06:38

Gasperini ha analizzato a DAZN la sconfitta contro l’Inter: “Blackout? Sì, dopo il terzo gol sì, non prima. Il primo tempo si è chiuso 2-1 per l’Inter, è una partita che abbiamo preso un gol dopo 30 secondi, al 47′. Io ho visto tanta Roma. Il primo tempo è stato sicuramente molto buono, poi dopo averlo chiuso in svantaggio sicuramente ha dato un brutto colpo al morale e in particolare poi il terzo gol sicuramente abbiamo fatto, sì, è rimasto un po’ così e da qui in poi è stata sofferenza. Indubbiamente per noi Mancini è un giocatore importante, quando riusciamo a essere come nel girone d’andata, insomma un po’ tutti al completo, siamo sicuramente molto più competitivi. Ci sta mancando a turno diversi giocatori, oggi mancava anche Wesley, mancava anche Koné, poi è uscito Mancini, quindi perdiamo qualcosa, anche se tutti danno, devo dire, danno il massimo. Ma ti ripeto, una partita dai due volti. Il primo tempo sicuramente io ho visto tanta Roma dentro la partita. Champions? È difficile per noi, è difficile per la Juventus, è difficile per il Como, è difficile per l’Atalanta, che sono le ultime e uniche squadre che sono rimaste a giocarsi questo quarto posto. Quindi ci sono sette partite per noi, otto per gli altri. Noi siamo in questo momento un po’ dietro, un po’ attardati, però faremo di tutto per recuperare”.

foto x roma