Gasperini: “Hermoso convocato, vedremo se giocherà dall’inizio. Rinnovo Pellegrini? Non è il momento”

11/03/2026 | 20:13:57

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia della partita di Europa League contro il Bologna: “Hermoso nel momento in cui è convocato è disponibile a giocare, poi vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Rinnovo Pellegrini? Non è il momento di affrontare questo argomento, in questo momento l’attenzione è rivolta alle partite. Poi ci possono essere delle partite in cui fai bene e altre meno bene, ma riguarda tutti. Quest’anno è ancora più negativo degli altri anni, soprattutto in Champions League che non viene vinta da un’italiana dal 2010. Ma va in sintonia con i problemi della Nazionale, che speriamo possa raggiungere il Mondiale”.

foto x roma