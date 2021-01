Gasperini: “Grande prova, stiamo ritrovando equilibrio. Diallo? Spero di trattenerlo”

Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è tornato sulla roboante vittoria dei suoi sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bella striscia. In campionato, il mese di novembre non era stato bellissimo. Abbiamo fiducia, ritmo, intensità. Abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra. Sassuolo? Forse siamo la loro bestia nera. Le partite non sono mai scontate. Nei primi 6-7 minuti sono stati pericolosi, poi noi abbiamo fatto molto bene concedendo poco. Ho visto delle cose importanti, un pressing molto buono”.

Bene anche in difesa: “Bisogna trovare delle soluzioni, non sempre sono le più facili. Questa squadra a volte può perdere un po’ di talento ma siamo una squadra tosta e difficile da superare. Negli anni abbiamo sempre avuto degli equilibri. In alcuni momenti della stagione potevamo cambiare delle cose in avanti. A un certo punto questo è diventato più complicato farlo. A novembre facevamo fatica a reggere un certo assetto e abbiamo cercato e trovato soluzioni diverse. Cose che facevamo anche quando c’era il Papu eh, non voglio che passi un concetto sbagliato”.

Su Diallo: “Speriamo di trattenerlo. Io ho lanciato l’idea. Se il Manchester fosse costretto a darlo in prestito forse sarebbe meglio che rimanesse ancora con noi”.

Foto: Twitter Atalanta