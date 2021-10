Gasperini: “Gosens? Infortunio abbastanza serio. Muriel ci sarà, Ilicic forse titolare”

Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Milan, si è soffermato sulla situazione in casa orobica. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Gosens

“Posso ribadire quanto detto dai medici. Difficile dire i tempi con esattezza, ma i tempi sono lunghi. Non meno di due mesi: è stato un infortunio serio, è stato un movimento strano. Inizialmente pensavamo al ginocchio, ma è un infortunio abbastanza serio”.

Sulle soluzioni per l’assenza di Gosens

“Ci sono Maehle e Pezzella, non ho intenzione di cercare altre cose”.

Su Toloi, Palomino, Demiral e Muriel

“I primi tre stanno bene, li valuteremo oggi. Muriel ha già giocato, fisicamente è guarito”.

Su Ilicic

“Potrebbe essere la sua domenica come quella di tutti. È importante che tutti siano nella situazione per poter dare il massimo. Giocano 15-16 giocatori viste le sostituzioni, ognuno può essere determinante. Poi potrebbe anche giocare dall’inizio, non ho ancora scelto”.

Foto: Twitter Atalanta