Gasperini: “Gomez è straordinario. Non possiamo parlare di scudetto”

Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha commentato la vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Se l’Atalanta è cinica non lo so, stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo potevamo fare anche di più. Gomez? È un tuttocampista. Sa giocare dappertutto: è un giocatore straordinario che ha raggiunto il massimo della maturità. Stiamo facendo gol veramente belli. C’è qualità da parte di tutti. Depaoli all’Atalanta? Non farei annunci ufficiali, però è evidente che pur avendo una buona rosa negli esterni e a centrocampo siamo un pochino a rischio. Scudetto? Abbiamo messo pezzi importanti in tutti i reparti. Ma migliorarsi non significa che oggi possiamo parlare di scudetto. Oggi possono parlarne solo Juventus, Inter e Napoli. Noi possiamo solo dare il massimo.”

Foto: twitter atalanta