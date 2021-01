Gasperini: “Gomez ci ha dato tanto ma adesso siamo capaci di continuare anche senza. Gli auguro il meglio”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio, ha commentato la partenza di Gomez al Siviglia: “Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche di poter continuare a crescere. A lui non posso che augurare il meglio. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gli auguro il meglio”.

Foto: Fox Sports