Gasperini: “Gomez a Siviglia? Non so. Auguro il massimo per lui”

Gian Piero Gasperini ha parlato del Papu Gomez ai microfoni di Sky Sport dopo il grande successo di San Siro sul Milan: “Gomez al Siviglia? Non lo so, davvero. L’unica cosa che so è che gli auguro il massimo per il suo futuro”.

Foto: Twitter Atalanta