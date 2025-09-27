Gasperini: “Gli inserimenti devono arrivare da tutti. Ghilardi e Ziolkowski? Stanno facendo bene, arriverà il loro momento”

27/09/2025 | 14:07:08

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa di cosa migliorare nella fase offensiva e delle condizioni di Ghilardi e Ziolkowski:

“Come migliorare offensivamente? Gli inserimenti devono arrivare da tutti, non solo nelle conclusioni, ma anche nelle rifiniture e nella costruzione del gioco. Se la costruzione è migliore, si riescono a creare più situazioni pericolose. Il gol di Mancini dell’altra sera è stato molto importante ed efficace per il modo in cui si è inserito, attaccando la porta. Possiamo fare lo stesso con più giocatori. È evidente che gli attaccanti abbiano più occasioni perché sono più vicini alla porta, ma ci si può arrivare anche con altri. Rimango dell’idea che sia sempre l’efficacia dell’intera manovra offensiva a rendere gli attaccanti più prolifici. Ghilardi e Ziolkowski? Stanno facendo bene, si allenano con impegno e arriverà anche il loro momento. La loro sfortuna – o fortuna per la Roma – è che davanti hanno quattro giocatori che stanno facendo qualcosa di notevole. Io guardo sempre alla squadra: in questo momento Celik, Hermoso, Ndicka e Mancini stanno dando un contributo molto efficace e importante per la Roma. Al di là delle situazioni individuali, ciò che conta di più è sempre l’aspetto collettivo”.

Foto: X Roma