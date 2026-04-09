Gasperini: “Gli infortuni ci hanno penalizzato molto. Mancini, Koné e Wesley tornano tra una settimana”

09/04/2026 | 14:35:21

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Infortunati? Credo che Mancini, così come Koné e Wesley, possano tornare già dalla prossima settimana. Dybala sta bene, si sta allenando ma è un po’ più imprevedibile. Direi che ci vogliono almeno due settimane. Gli infortuni da dicembre sono stati insostenibili, ma non si è trattato di molti problemi muscolari, gli stop sono stati di varia natura. Abbiamo cominciato in attacco e poi lo stillicidio si è spostati in altri reparti. Questa squadra però ha sempre reagito e lo farà anche nelle ultime sette partite. Gli infortuni ci hanno penalizzato molto, ognuno può fare le sue valutazioni poi nel confronto con gli avversari. Noi come squadra ci siamo posti da soli un traguardo, faremo di tutto per raggiungerlo”.

Foto: sito Roma