Gasperini: “Futuro? Vediamo dopo la finale. Per me la differenza è la sfida, di quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la qualificazione in Champions, soffermandosi anche sul futuro.

Queste le sue parole: “Noi giochiamo questo mercoledì, poi vediamo. Per me la differenza è la sfida, di quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni, ma soprattutto la sfida. La Champions conquistata è straordinaria, ma per me è sempre più importante la sfida, capiremo tutto dopo la finale. Qualificarsi in Champions per l’Atalanta è il traguardo massimo, non è che possiamo pensare a vincere lo Scudetto. Certo, il club ha un futuro radioso quindi chissà. Voglio ringraziare tutti i giocatori, solo felice di questo risultato e va dedicato a tutto l’ambiente di Bergamo, alla società e a tutti quanti”.

Foto: twitter Atalanta