Gasperini: “Finiamo le partite con dei ragazzi che devono crescere. La Roma aveva bisogno di Malen”

15/02/2026 | 23:21:23

Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN dopo Napoli-Roma: “Noi finiamo spesso queste gare così con questi ragazzi che devono crescere, devono cercare di mettere minuti e quindi anche personalità. Solo minuti fondamentali nelle partite, dove è importante avere l’energia che loro sicuramente hanno, la freschezza che sicuramente hanno, poi è chiaro che c’erano alcune situazioni molto positive, poi non ci potrebbero essere tradotte meglio. Sono sempre stato straconvinto delle caratteristiche migliori per quelle che mi riguardano per un attaccante sicuramente completo, pericoloso, calciabilissimo, è rapido e veloce, sa scambiare coi compagni. Questa è una squadra che ha bisogno di avere un attaccante come Malen, che sta segnando con grande frequenza, anche perché è nelle posizioni e spesso anche nei suoi compagni nel senso che è una condizione di essere costantemente pericoloso. Poi solamente 4-5 partite che con noi, potremmo fare sempre meglio credo, se poi riusciremo anche a recuperare magari Dybala, come questa sera, poi c’è anche così qualcun altro, Cervale, eccetera, diventeremo ancora più competitivi”.

foto x roma