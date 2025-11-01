Gasperini: “Ferguson starà fermo 1-2 settimane. Bailey? Non pensavo di farlo giocare così presto, è guarito perfettamente”

01/11/2025 | 14:02:51

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Se mi aspetto più gol dal centrocampo? Non abbiamo segnato tantissimo, anche se il livello di pericolosità aumenta, non so quanti giocatori hanno segnato già: è un segnale. A parte Cristante, ancora non ha segnato nessun altro mediano, speriamo di farlo presto. La squadra che gira, porta a segnare di più. Ferguson? Ha una distorsione alla caviglia, starà fermo 1-2 settimane. Bailey? Con lui abbiamo accelerato un po’, non pensavo di farlo giocare così presto dopo tanti mesi di inattività. E’ solo una questione di condizione perché è guarito perfettamente”.

Foto: X Roma