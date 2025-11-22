Gasperini: “Ferguson? Ha ancora un po’ di dolore nel calciare. Per Dybala e Bailey abbiamo bisogno del placet medico”

22/11/2025 | 13:54:58

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese. Queste le sue parole:

“Se Ferguson è migliorato? Sicuramente sì. È un ragazzo giovanissimo che arriva da un altro paese, con altre esperienze, quindi un po’ di adattamento deve averlo. Ha avuto bisogno di un po’ di tempo anche per integrarsi con i compagni, quando dissi che aveva fatto l’allenamento giusto l’ho buttato in campo e si è fatto male. Bisogna avere la pazienza di aspettarli questi ragazzi. Ha recuperato, ma non sta benissimo. Ha ancora un po’ di dolore nel calciare e questo lo limita, però ha grande voglia, volontà e in partite questi piccoli acciacchi vanno superati. A che punto è la mia Roma? Non lo so, è difficile. Non è che si possano dare delle percentuali così in assoluto. Secondo me questa squadra sta dando molto. Tutti i ragazzi sono nella condizione giusta, sia mentale che motivazionale. Non parlerei di imprese, perché dopo 11 partite è presto per parlare di imprese, però sicuramente la strada tracciata è molto buona e molto positiva. La cosa più positiva è che la nostra sensazione è che la squadra sia cresciuta sul piano tecnico: questa è la base. Le condizioni di Angelino e Dybala? Angelino ha cominciato a lavorare, anche se a livello individuale. Sta facendo buoni allenamenti, dipendiamo un po’ dai medici. Dybala e Bailey stanno lavorando insieme, secondo me sono belli avanti ma abbiamo bisogno del placet medico”.

Foto: X Roma