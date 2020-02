Gasperini: “Fatto qualcosa di eccezionale, avrei firmato per il 4-1. A Valencia per meritarci i quarti”

Dopo la grande vittoria per 4-1 sul Valencia, Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-gara. Queste le parole del tecnico dell’Atalanta: “Siamo soddisfatti perché è un risultato così lo avremmo sottoscritto. Nell’arco della partita ci rimane un po’ di rammarico per il gol subito per le occasioni concesse sul 4-0. Quello per noi deve essere un motivo di grande attenzione perché a Valencia non dobbiamo commettere questi errori. Il 4-1 è un grande risultato però se noi vogliamo andare ai quarti di Champions dobbiamo dare una dimostrazione tecnica di precisione e dobbiamo meritarcelo anche a Valencia. C’è la voglia di andare su un campo importante e dimostrare che meritiamo questa posizione. Il Mestalla spinge molto ma noi dobbiamo smorzare la loro pressione, andremo lì per fare una gara propositiva, non per difenderci. I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. Vorrei esultare a Valencia”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta