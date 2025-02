Gasperini: “Eliminazione decisa dagli episodi. Il 3-0 non ci stava proprio. Risultato eccessivo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Brugge.

Queste le sue parole: “Sono state due partite abbastanza strane, la Champions è la competizione degli episodi. Anche stasera abbiamo preso gol subito. Abbiamo avuto tante occasioni, loro hanno sfruttato tutto benissimo e al massimo. Finire il primo tempo 3-0 non ci stava proprio, la squadra ha giocato con dignità a parte l’episodio di Toloi che mi dispiace tantissimo. Il risultato finale è eccessivo”.

Lookman poteva essere rischiato dall’inizio?

“Forse qualche notizia in più di voi la ho, Lookman non ha mai fatto una partitella e fino a qualche giorno fa faticava a calciare. Bisogna conoscere le cose, altrimenti è troppo facile”.

Atalanta poco brillante sul piano fisico?

“No, direi che abbiamo tenuto fino alla fine. Il rigore sbagliato ha rallentato un po’ gli entusiasmi ma sotto il piano atletico la nostra squadra sta bene. Il problema è che loro avevano una velocità superiore, non è una questione di condizione. Hanno sfruttato tutte le occasioni, noi dovevamo fare meglio. Il primo tempo doveva finire 2-1, invece è finito 3-0. In queste due partite, abbiamo avuto più occasioni, bisogna dare merito a questa squadra giovane, pimpante e con dei valori tecnici. L’eliminazione ci sta tutta, a noi rimane un po’ di rammarico”.

Poco contribuito dai ricambi?

“Abbiamo avuto un periodo straordinario, coinciso con l’esplosione in termini di gol di Retegui e lo stato di grazia di De Ketelaere e Lookman. Nell’ultimo mese c’è stato un po’ di calo, non siamo riusciti ad avere continuità ma questo può essere abbastanza normale. In questo momento Maldini è fuori, non abbiamo attaccanti di ruolo e ci adattiamo con Brescianini e Samardzic che hanno caratteristiche diverse. Le prestazioni sono state molto buone, ma quello che valorizza è l’attacco. Stiamo facendo fatica, ma se non avremo altri infortuni questa squadra è destinata a fare un buon finale di campionato”.

Foto: X Atalanta