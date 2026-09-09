Gasperini: “Dybala sta dimostrando la sua continuità. Misurarci contro le migliori squadre dirà tanto della nostra forza”

09/09/2026 | 17:14:22

Gian Piero Gasperini presenta la prima sfida di Champions in casa del Fenerbahce. Le parole a Sky Sport.

“Stiamo bene tutti, non ci sono defezioni, a parte Pellegrini che tornerà a breve. Dybala sta dimostrando la sua continuità sia nelle partite che negli allenamenti. Il gruppo è sempre stato unito e coeso nel raggiungere i traguardi, probabilmente abbiamo aumentato il livello tecnico negli ultimi mesi, non solo con Dybala e Malen, ma con tutta la squadra. La rimonta contro l’Atalanta dà una carica importante. Misurarci contro le migliori squadre d’Europa dirà tanto della nostra forza. Sono squadre con giocatori straordinari che con le loro giocate possono cambiare il risultato, sempre essendo bravi a non snaturarci”.

Foto: X Roma