Gasperini: “Dybala? Se c’è volontà delle parti si può trovare una soluzione”

16/05/2026 | 13:56:46

Gian Piero Gasperini ha presentato così il derby: “La Lazio è comunque un’ottima squadra, l’unica motivazione forte è quella di impedire alla Roma di raggiungere il massimo del traguardo. Noi abbiamo motivazioni più forti, ma questo non toglie la difficoltà della gara. Il Derby è sempre una gara a parte. Mi aspetto una partita vera, è chiaro che la Lazio non avrà un morale straordinario dopo le ultime due partite, ma farà di tutto per rovinarci la ‘festa’. Rinnovo Dybala? Intanto l’importante è che entrambe le parti abbiano questa volontà, io la trovo molto positiva. Se c’è la volontà di entrambi si può trovare la soluzione”.

foto x roma