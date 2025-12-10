Gasperini: “Dybala ha avuto l’influenza ma l’ha superata. I pochi gol? Non è mai un problema dei singoli ma di squadra: dobbiamo fare meglio”

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic. Queste le sue parole:

“Dybala? Quando un giocatore è guarito, è in condizioni di giocare. Dybala ha avuto l’influenza ma l’ha superata, si allena da tanti mesi. Può essere un problema momentaneo, ma tutti i giocatori possono giocare 90 minuti. Se siamo tornati a creare poco? Non siamo mai stati tanto prolifici durante l’anno, probabilmente è una nostra difficoltà strutturale. A sprazzi abbiamo fatto bene, con Napoli e Cagliari abbiamo prodotto meno situazioni pericolose. Questo non è mai un problema dei singoli ma di squadra: dobbiamo fare meglio. Se la squadra è stanca? Dipende dal tipo di stanchezza, fisica sicuramente no. Nelle ultime partite siamo stati meno efficaci di altre volte, ma faccio fatica a intuire il tipo di stanchezza. Sotto l’aspetto fisico e atletico la squadra corre fino alla fine”.

Foto: X Roma