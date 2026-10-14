Gasperini: “Dybala ha accusato un risentimento, per gli altri si tratta di acciacchi”

14/10/2026 | 23:35:03

Le parole di Gian Piero Gasperini ad Amazon Prime Video riguardo il tema degli infortunati: “Dobbiamo vedere, perché alcuni hanno sicuramente dei problemi. C’è stata un’elongazione muscolare, uno stiramento, e anche Dybala ha accusato un risentimento. Per gli altri si tratta di acciacchi. I cambi? Alcuni sono stati obbligati. Ad esempio, Mancini era in difficoltà e quindi si doveva intervenire. È entrato Balerdi, è entrato Koulierakis. È chiaro che, quando hai delle defezioni in difesa, non riesci a fare altri tipi di cambi”.

foto x roma