Gasperini: “Dybala è straordinario. La priorità è tornare a vincere in casa”

26/10/2025 | 17:30:50

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Non ho mai avuto dubbi sugli attaccanti e Dybala è straordinario, può giocare da prima e da seconda punta. Se sono soddisfatto della prestazione in attacco? Oggi avevamo bisogno di tenere gli attaccanti un po’ più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Dovbyk è entrato bene. Roma prima in classifica? La priorità assoluta è tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Giochiamo in uno stadio sempre pieno con tanta passione alle spalle, non tutte le gare sono state negative come ad esempio con l’Inter però quella di giovedì era una partita da non perdere”.

