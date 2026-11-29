Gasperini: “Dybala dovendo stare fermo ha perso un po’ di condizione. Lazio favorita per lo scudetto? Sono una squadra forte”

29/11/2026 | 21:12:56

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

“Se il campionato si deciderà con gli scontri diretti? È sicuramente, rispetto ad altri anni, un campionato un po’ atipico perché ci sono cinque o sei squadre che vincono tantissimo e le squadre magari di media e bassa classifica fino a oggi hanno fatto fatica a togliere dei punti e quindi si viaggia un po’ a punteggio pieno con tante squadre. Io credo che poi alla fine negli scontri diretti si possa recuperare. Dybala? Dovendo star fermo, ha perso un po’ di condizione, ma stasera l’abbiamo visto che era un po’ più in difficoltà. Se sono d’accordo con De Rossi sulla Lazio favorita per lo scudetto? Daniele non sbaglia un colpo. Lui conosce benissimo tutto, quindi credo abbia ragione. Anche se, no, io devo dire una cosa . La Lazio è una squadra forte, cioè non vinci undici partite su tredici e fai due pareggi in quel modo”.

Foto: X Roma