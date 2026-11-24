Gasperini: “Dovremo avere attenzione e qualità per mettere in difficoltà il PSG. La sfida con l’Atalanta del 2020? Resta un rammarico”

24/11/2026 | 20:13:53

Le parole di Gasperini a Sky Sport: “Credo che la Roma abbia una sua intelaiatura che le ha permesso di conquistarsi sul campo la possibilità di giocare questo tipo di partite. Dobbiamo avere attenzione e concentrazione alte ma anche una qualità tecnica che possa metterà in difficoltà il PSG. La partita tra PSG e Atalanta del 2020? Quella partita resta un rammarico, ma è stata anche qualcosa di straordinario”.

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