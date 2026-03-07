Gasperini: “Dovbyk torna ad aprile, per Ferguson stagione finita. Domani fuori Dybala e Soulé”

07/03/2026 | 13:41:43

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Gli infortunati? Dovbyk è fermo da tanti mesi, se va bene si rivedrà a fine aprile. Non posso considerarlo un assente così come Ferguson, che probabilmente finirà la stagione dopo l’operazione. Entrambi sono depennati dalla lista dagli infortunati. Sono fuori Dybala e Soulé, ma abbiamo Malen e Vaz come Venturino e il recuperato El Shaarawy ma anche Pellegrini e Zaragoza. Se ci sono stati errori nella gestione degli infortuni? Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina. Ci sono dei professionisti, è vero che si sono dovuti confrontare con dei casi limite. Penso a Ferguson, che ha avuto un ottimo periodo a dicembre prima della ricaduta. Ci sono stati anche i casi di Angelino, Bailey, Dovbyk e ora Dybala. Non sono casi frequenti nel calcio perché non sono muscolari. Rinunciare a lungo a questi giocatori è stato complicato, ma andremo avanti coi migliori propositi”.

Foto: sito Roma