Gasperini: “Dovbyk titolare? Devo ancora decidere. Siamo troppo prudenti dopo aver segnato”

23/09/2025 | 19:45:46

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha presentato alla vigilia il match contro il Nizza. Queste le sue parole:

“Se Dovbyk può partire dal primo minuto? Sì, è un’alternativa a Ferguson, ma devo ancora decidere. Ho bisogno di avere più possibilità di rotazione, e questo mi porta a fare delle prove in partite che sono molto importanti. Sicuramente in questo periodo si è creato un nucleo di giocatori molto solido e con un rendimento efficace. Però è anche vero che, prima o poi, dobbiamo cercare di avere più sicurezza anche in altri giocatori per poter affrontare così tante partite.”

Sui pochi gol segnati:

“Non parlerei di difficoltà offensiva, perché questa squadra, a parte con il Torino, è sempre andata in gol. Piuttosto, c’è una difficoltà nel gestire il vantaggio. Forse cambiamo un po’ atteggiamento e ci limitiamo a difendere l’1-0, invece di cercare una rete che potrebbe dare più sicurezza, e così le partite rimangono aperte e in bilico. La mia sensazione, compresa anche l’ultima partita, è che quando siamo in vantaggio non continuiamo a giocare nello stesso modo: siamo condizionati dal risultato, finiamo per subire, e poi magari riusciamo a portare il risultato a casa, come succede spesso. C’è però un po’ di prudenza eccessiva, perché spesso, quando sei in vantaggio, le condizioni per fare gol sono più favorevoli rispetto a quando sei in svantaggio o sullo 0-0.”

Foto: Instagram Roma