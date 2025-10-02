Gasperini: “Dovbyk e Soulé sono rigoristi. Stasera troppi errori a livello tecnico”

02/10/2025 | 22:25:52

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato dopo la sconfitta contro il Lille e chiaramente l’episodio del rigore ripetuto e sbagliato 3 volte.

Queste le sue parole: “I rigoristi? Dovbyk lo è, come Soulé, ma anche Pellegrini. Anche in passato sono stati rigoristi, tutto viene deciso prima». Tanti errori tecnici questa sera”.

Cosa è andato storto? “Abbiamo subito gol subito all’uscita, le difficoltà sono arrivate in quella situazione. Abbiamo fatto più errori tecnici del solito, anche per merito del Lille che ci ha infastidito nella costruzione come noi abbiamo fatto con loro, ma senza sfruttarlo al meglio. L’episodio del rigore cambia la valutazione, ma è stata una partita aperta. Il Lille ha giocatori rapidi, ma la mia squadra ha lottato fino alla fine ed è cresciuta nella ripresa senza mai mollare. L’episodio pesa molto sul risultato”.

Che Roma esce da questa sconfitta? Ha mai visto un episodio del genere come quello dei tre rigori? “Non credo neanche a voi, è stato un episodio rarissimo: mai visto tre rigori sbagliati in sequenza. Dai, è andata così: ci dispiace. La Roma deve prendere le cose positive e migliorare quelle negative. Con il rigore segnato, se ne parlava diversamente, la partita è stata aperta come solito in Europa: per giocare negli spazi aperti devi alzare la qualità, altrimenti si fa fatica”.

Come migliorerà i suoi attaccanti? “Magari con il gol si parlava di un Dovbyk rinato, ha fatto anche buone cose in questa partita. Ferguson credo che manchi un po’ di potenza e di condizione: è stato fermo tanto, ha ancora bisogno di tempo”.

Wesley fa tanti errori tecnici. “Sbaglia cose semplici o fa delle scelte di uscire col pallone molto rischiose. Ma nel panorama generale è uno che c’è sempre, dà spinta. Gli serve serenità, è giovane e può crescere ancora». C’è la possibilità di vedere il falso nueve in assenza di Dybala? “Non è solo la staffetta tra Ferguson e Dovbyk: io uso sempre 5-6 attaccanti in stagione. Mi ha sempre dato ottime risposte questo metodo”.

Foto: sito Roma