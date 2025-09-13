Gasperini: “Dovbyk e Pellegrini? Mi aspetto tanto dai giocatori rimasti qui”

13/09/2025 | 14:09:10

Il tecnico della Roma Gasperini ha parlato in conferenza anche della permanenza di Dovbyk e Pellegrini: “Mi aspetto tantissimo da tutti i giocatori che sono rimasti qui, da Pellegrini, da Dovbyk e da tutti gli altri 20-21 che compongono la rosa. Quello che diventa importante è la Roma e la stagione che dobbiamo fare. Non posso parlare di questioni individuali: ognuno deve dare il massimo. Con Dovbyk ho parlato, gli ho chiesto quali sono le sue caratteristiche migliori e lui mi ha detto: dentro l’area, la forza e la profondità. Partiamo da queste tre, ma devo vederle tutte e ad alto livello. Sono convinto che farà bene, sull’impegno non ho mai avuto dubbi né su di lui né su altri. Dobbiamo disputare ottime partite, avere spirito e mentalità, giocare non solo per noi stessi ma per la Roma. Tutti devono essere pronti: c’è chi è un po’ più indietro perché arrivato da pochissimo, qualcuno ha fatto i primi allenamenti solo questa settimana, mentre altri sono qui da due mesi. È normale che ci sia differenza di condizione. Non ho preclusioni per nessuno, ma non regalo niente a nessuno. Non devo far vedere tutti i giocatori: ne vanno in campo 11 più 5 che entrano, come da regolamento, e poi ci sono gli allenamenti. Ci saranno tante partite, a cominciare dalle coppe, e lì sicuramente ci sarà l’opportunità per tutti, ma bisogna conquistarsela e guadagnarsela”.

Foto: Instagram Roma