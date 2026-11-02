Gasperini: “Dopo la sosta speriamo di riavere tutti, a centrocampo siamo contati”

02/11/2026 | 18:34:36

Le parole di Gasperini in conferenza stampa: “Il Manchester in campionato attraverso un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre. Comunque è una squadra forte, ci sono giocatori di assoluto valore, troveremo un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester. Se ti mancano Pellegrini, Dybala e Koné negli stessi reparti, cerchiamo di adattarci un po’ in certi momenti. Abbiamo l’alternativa di Castro con Malen, a centrocampo siamo contati. Spero sia un momento di passaggio. Abbiamo fatto queste sette partite, sul filo del rasoio. Ma abbiamo sempre avuto giocatori preparati che hanno recuperato velocemente. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana”.

foto x roma