Gasperini: “Domani affrontiamo una squadra di ottimo livello. Dovbyk e Ferguson? È importante crescano dal punto di vista atletico”

01/10/2025 | 13:58:42

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in programma alle 18:45 contro il Lille. Queste sono state le sue parole:

“Le difficoltà nell’affrontare il Lille? Sono un’ottima squadra, molto dinamica e ben organizzata. Giocano in modo offensivo; hanno avuto un inizio di campionato con alcuni risultati non favorevoli, ma le prestazioni sono sempre state positive. Sarà una partita in cui dovremo essere attenti e preparati, perché affrontiamo una squadra di ottimo livello. Ferguson? È un giovane, classe 2004, che due anni fa aveva fatto molto bene. La scorsa stagione ha incontrato difficoltà a causa di infortuni e del cambio di squadra a gennaio: ha giocato poco. Il nostro obiettivo con lui è quello di far rivivere le aspettative che aveva suscitato quando era partito così bene da giovane. Si sta applicando: lui e Dovbyk si stanno alternando. È importante per loro crescere, soprattutto dal punto di vista atletico.”

Foto: X Roma