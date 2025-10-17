Gasperini: “Domani a disposizione tutti tranne Angelino e Bailey. Obiettivo Champions? Siamo in una buona posizione, cerchiamo di giocarcela al meglio”

17/10/2025 | 14:02:33

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter, in programma alle 20:45. Queste le sue parole:

“Per domani sono tutti a disposizione tranne Angelino e Bailey, che speriamo di recuperare la prossima settimana. Dybala? Ha fatto due buone settimane come i giocatori rimasti a Trigoria, sono servite anche a Pellegrini. Devo dire che sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi giorni. Obiettivo Champions? Tutti ne parlano perché porta un sacco di soldi. Ci sono gli obiettivi tecnici, diversi da quelli economici. Io mi fermo alle valutazioni tecniche: per ora siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarcela al meglio”.

Foto: X Roma