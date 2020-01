Gasperini: “Dobbiamo ritrovare la giusta energia, con il Torino senza Czyborra. Arana e Masiello destinati a partire”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino: “La partita d’andata è stata giocata bene, hanno fatto una buona gara ma metterei una firma a ripetere la partita dell’andata. Ha dei giocatori bravi, sanno cosa devono fare. Non sta vivendo una stagione che rispecchia le loro aspettative, ma andremo a giocare una partita importante. A noi serve ritrovare l’energia e la concentrazione finalizzato al risultato, non possiamo cadere in presunzioni“.

Momento Atalanta

“La caduta con la Spal non è un inciampo, nell’arco del campionato capita. Dopo la partita con l’Inter c’è stato un po’ di calo, più nervoso che fisico. Con la SPAL ha pesato molto, anche per come si era messa la partita. Non siamo stati capaci di vincere una gara che si era messa bene, ora bisogna ripartire. Il girone di ritorno sarà una battaglia. Il campionato entra in una fase equilibrata, credo che la cosa migliore sia concentrarsi su ogni gara e non guardare gli obiettivi. Con la SPAL abbiamo avuto qualche problema sugli esterni, ma dobbiamo pensare a domani. Il Torino è una squadra forte, è costruita per l’Europa. Sarà uno scontro di livello, dobbiamo concentrarci su questa gara”.

Czyborra

“Non sarà convocato, ha una piccola contrattura da smaltire. Vogliamo conoscerlo un pochino, è arrivato con molto entusiasmo ma oggi e domani si allenerà da solo. Speriamo di averlo a disposizione lunedì”.

Calciomercato

“In questo momento è arrivato Caldara. Vedremo Czyborra. Sono andati via Barrow, Ibanez e probabilmente Arana. Forse andrà via anche Masiello, vedremo oggi se la trattativa andrà a buon fine. La squadra è rimasta quella a parte l’arrivo di Caldara. I giocatori importanti non sono sul mercato, adesso la società sceglierà come sostituire i partenti, lo sta facendo con acquisti di prospettiva. Questo può essere il target, speriamo che da questi ragazzi possa uscire qualche pezzo importante che possa rientrare del gruppo”.

