Gasperini: “Dobbiamo migliorare. Scudetto? Non ci tiriamo indietro, ma non è il nostro obiettivo”

Gian Piero Gasperini è stato intervistato a SkySport dopo la vittoria dell’Atalanta sul campo del Torino: “Loro avevano riaperto una gara che si era messa bene per noi – ha detto -. Dobbiamo migliorare questi difetti. Scudetto? Noi non ci siamo mai tirati indietro, ma non possiamo iniziare la stagione pensando di vincere. Sicuramente sarà un campionato più equilibrato, strada facendo capiremo la nostra forza. L’Atalanta non può partire con l’obiettivo dello scudetto.

Ora siamo più forti di un anno fa – ha continuato -. Cresciamo a livello di sicurezza e conosciamo la nostra forza. Abbiamo molte soluzioni, la squadra continua a crescere e questo mi dà tanta fiducia. Abbiamo dei ragazzi interessanti, se poi avremo anche la fortuna di recuperare Ilicic potremo fare cose interessanti. Un anno fa eravamo partiti bene, abbiamo avuto una pausa a metà del girone d’andata. Quest’anno, nonostante una preparazione breve, siamo riusciti a lavorare bene con tutto il gruppo. Abbiamo fatto tre settimane buone. La Champions ci toglierà energie, però la squadra ha consapevolezza nei suoi mezzi. Sarà un campionato dove ruoterò più giocatori rispetto alla scorsa stagione”.

Foto: Twitter Atalanta