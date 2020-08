Gasperini: “Dobbiamo essere felici lo stesso. Sembrava fatta”

Il condottiero dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel finale contro il Psg che è valsa l’eliminazione dalla Champions League. Queste le parole del tecnico atalantino: “Devo dire che c’è il rammarico per essere arrivati davvero vicini al concludere l’impresa. Rimane però la soddisfazione di aver giocato una Champions League in crescendo, non posso fare altro che ringraziare i ragazzi. Dispiace davvero perché sembrava fatta nonostante le difficoltò della gara. In gare come queste ci sono avversari e giocatori tra i più forti del mondo. Mbappè e Neymar hanno vivacizzato l’azione, ma avere preso gol a tempo scaduto dispiace di più. Questa Champions ci insegna tanto, è una competizione particolare. I tifosi? A loro gli dico di festeggiare ugualmente per il senso di appartenenza che abbiamo e perché la squadra ha dato tutto. Dobbiamo essere felici allo stesso modo.”