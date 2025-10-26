Gasperini: “Dobbiamo cercare delle soluzioni a seconda delle partite. Ranieri? È una persona corretta, sempre vicina alla squadra”

26/10/2025 | 17:50:05

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Se Cristante a supporto di Dybala e Bailey ha aiutato nella prestazione offensiva? Sono alla ricerca di soluzioni e lo posso fare giocando. Bailey è rientrato la scorsa settimana, Dybala è stato fuori a lungo e sono due giocatori di qualità, poi dopo è entrato Soulé, è entrato Dovbyk, Ferguson aveva un problema alla caviglia, poi ci sono anche tutti gli altri. Dobbiamo cercare delle soluzioni a seconda delle partite. La collaborazione con Ranieri? Spero sia contento lui perché ha cambiato vita, lui durante la settimana è presente, mi dice che non viene negli spogliatoi per non creare problemi ma gli ho detto di venire perché non ci sono problemi. È una persona corretta, è sempre vicino alla squadra, poi io ho i miei tempi, spero stia meglio perché ha tanto tempo in più rispetto a prima”.

Foto: Instagram Roma