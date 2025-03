Gasperini: “Dobbiamo cambiare marcia e ritrovare energie. Ci abbiamo messo del nostro”

Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta dell’Atalanta a Firenze. “Bisogna sempre guardare avanti nella vita. Abbiamo ancora 8 partite da giocare, 5 in casa, è chiaro che dobbiamo cambiare marcia. La prima settimana siamo rimasti in tre ad allenarci, oggi non avevamo il dinamismo, le gambe, di velocità neanche a parlarne, per giocare una partita con produzione di occasioni. Ci abbiamo messo del nostro, nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, però abbiamo complicato tutto con quel gol al 45’. Dobbiamo ritrovare le stesse energie, quando capitano queste giornate bisogna avere la forza di archiviarle e di non pensarci più. Oggi eravamo in debito e in difficoltà. Ci sono tante squadre in pochi punti, ci saranno scontri diretti un po’ per tutti, abbiamo scontri diretti da sfruttare bene perché si toglieranno punti tra di loro. Pensare di essere al terzo posto deve essere uno stimolo forte. Il più attivo è stato Retegui che rientrava, entrambe le squadre oggi non erano sicuramente al meglio”.

Foto: Twitter Atalanta