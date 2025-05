Gasperini: “Dobbiamo avere la frenesia e l’entusiasmo di volare verso l’obiettivo”

04/05/2025 | 18:15:03

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza: “De Ketelaere è partito fortissimo, ha fatto molto bene. Lookman nel secondo tempo, nel primo non ero molto contento. Carnesecchi qualche volta nel primo tempo e anche nel finale è stato determinante. Non possiamo perdere la concentrazione: siamo molto vicini all’obiettivo e dobbiamo avere l’entusiasmo di volare per raggiungere nuovamente un traguardo importante. Sciuparlo per dei cali di tensione sarebbe un peccato”.

Poi ha proseguito: “Nonostante gli infortuni, avendo avuto fuori Scalvini, Kossounou e Kolasinac, non abbiamo mai avuto grandi problemi difensivi. In casa, soprattutto nel girone di ritorno, non abbiamo avuto la coralità di gioco d’attacco che abbiamo avuto all’andata. Siamo calati nel rendimento corale dei giocatori d’attacco, non abbiamo trovato soluzioni alternative e questo ci ha fatto perdere dei punti in casa. Ci sono state anche partite sfortunate, con episodi che hanno pesato tra rigori non concessi ed espulsioni dubbie. Non dico tutti, ma qualcuno ci avrebbe garantito qualche punto in più. Non abbiamo fatto valere il fattore in campo, che in trasferta è stato quasi sempre regolare”.

Sull’ammonizione di Hien: “Partita correttissima, senza mai un probabile giallo. Hien era diffidato e salterà la partita con la Roma. Perderlo sul 3-0 e su un non fallo non è una cosa simpatica. Fa parte di quegli episodi che ci sono durante il campionato”.

Infine, su Kossounou: “Ha avuto un infortunio molto lungo, non può essere sempre al meglio. Combatte con una ripresa, al meglio lo avremo all’inizio del prossimo campionato”.

Foto: Twitter Atalanta