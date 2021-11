Gasperini: “Dobbiamo accettare questo pareggio, ci giocheremo tutto davanti al nostro pubblico”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 contro lo Young Boys: “La partita ha vissuto tantissimi episodi, vincerla avrebbe voluto dire avere due risultati utili nell’ultimo scontro, però insomma, dobbiamo accettare questo pareggio. La stavamo anche perdendo, va bene così. Adesso abbiamo grandi possibilità di essere ancora in Europa, ci giocheremo la possibilità di passare il turno sul nostro campo, con il nostro pubblico. Avremmo firmato per arrivare in queste condizioni. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo, ma faticavamo, giocavamo molto all’indietro, molto nella nostra metà campo. Poche volte il gioco nella loro area, penso ci fosse un rigore abbastanza netto su Pasalic. Nel secondo tempo abbiamo partito con il piglio migliore, abbiamo fatto gol, poi ha segnato Palomino. Loro hanno sbilanciato la squadra, con gente rapida, veloce davanti. Fino a dieci minuti dalla fine era incanalata molto bene”.

FOTO: Twitter Atalanta