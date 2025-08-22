Gasperini: “Dispiaciuto per Bailey. Dybala non ha i 90 minuti. Pellegrini non rinnoverà”

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa l’esordio della Roma in campionato, domenica sera contro il Bologna. “Siamo dispiaciuti per l’infortunio di Bailey, è un peccato. Non so quanto sarebbe stato utile nell’immediato, ma dispiace per l’entità in un gesto consueto. Il mercato? Non so quale durata abbiano le trattative, siamo arrivati nella fase finale, il mercato è imprevedibile, penso solo al Bologna. Dybala è sulla strada giusta, ma non può giocare 90 minuti, o dall’inizio oppure durante la gara. Mi aspettavo un mercato più veloce, soprattutto per un allenatore nuovo che vuole mettere altre idee. Abbiamo fatto tanto, poi gli altri sono arrivati a singhiozzo, ora c’è questo stallo. Tutti vorremmo partire con una squadra già definita, ma ormai è utopia. I propositi sono validi in ogni riunione, ma poi la realizzazione ha tempi diversi. Dovbyk è convocato, ma non ho la sfera di cristallo sul suo futuro. Pellegrini è vicino al recupero, non c’è una situazione chiara: la società non vuole allungare il contratto, ma Pellegrini per ambire alla Nazionale deve giocare. Non intendo fare polemiche, dico che se trova una situazione adeguata è contento lui ma anche la società, ad oggi non c’è questa possibilità”.

