Gasperini: “Dispiace per la squalifica di Gomez. Da Bergamo se ne andò senza salutare, spero torni per un omaggio”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Radio Serie A, soffermandosi anche su Papu Gomez, la vicenda della positività al doping e il suo addio a Bergamo.

Queste le sue parole: “Mi dispiace umanamente per Papu. In questi casi bisogna essere molto severi, ma nel calcio i casi di doping sono dovuti a incuria, raramente con la volontà di alterare le prestazioni. Quello che è successo a lui è brutto, mi dispiace perché era appena tornato in Italia e poteva fare qualcosa di buono. Lui è andato via da Bergamo senza salutare, spero che ci sia la possibilità, prima o poi, che possa tornare a Bergamo per avere un saluto come è giusto che sia”.

Sul suo futuro: “Se questo è l’ottavo anno, è già un bel pezzo di vita. Non lo so, sono i risultati che determinano. La riconoscenza reciproca sarà a vita, quello sì. Quando smetterò? Non ci ho ancora pensato, mi piace allenare e stare in campo, sperimentando sempre. Continuerò fino a quando tutto questo sarà possibile”.

