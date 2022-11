Gasperini: “Difficile, perché il Lecce è una squadra dinamica, ha messo in difficoltà squadre di livello”

Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Lecce. L’Atalanta vuole ritrovare la vittoria. Di seguito le sue dichiarazioni: “Difficile, perché il Lecce è una squadra dinamica, ha messo in difficoltà squadre di livello. Ha pareggiato a Udine, ha perso di misura contro la Juventus. Ho visto migliorare e crescere tanti ragazzi, qualche cambiamento ci sarà di sicuro per vederli all’opera. È il momento di far vedere la loro crescita”. Inoltre ha fatto il punto su disponibili e non: “Zapata giocherà sicuro, vedremo Malinovskyi, ma ha sempre giocato. Vediamo anche dietro, sono molto curioso anche di Ruggeri. Demiral sì può riposare, ha un piccolo problema al ginocchio, lo valutiamo. Palomino? Siamo contenti, anche se bisogna aspettare ancora. È una grande gioia per tutto il periodo che ha passato”.

Foto: Twitter Atalanta